Силуанов: бюджет получил 100 млрд рублей за счет приватизации в 2025 году

В 2025 году в российский бюджет поступили 100 млрд руб. доходов от продажи федерального имущества, сообщил министр финансов Антон Силуанов на расширенном заседании коллегии Росимущества. Схожие показатели ожидаются в 2026-ом.

«План по дивидендам тоже перевыполнен. Более 0,5 трлн рублей поступило в казну», — сообщил глава ведомства (цитата по ТАСС).

В 2024 году, по оценкам Росимущества, приватизация имущества казны и корпоративных активов принесла в бюджет 132 млрд руб. Согласно плану приватизации на 2026–2028 годы, Минфин планирует продажу нескольких крупных активов. При этом государство сохранит контрольный пакет акций в компаниях, которые имеют стратегическое значение.