Минфин ожидает от сделок по приватизации до 100 млрд рублей в этом году

До конца года планируется провести несколько сделок по приватизации. Будет привлечено до 100 млрд руб. в доходную часть бюджета, сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

По его словам, в России много компаний, которые «поступают в казну». Министерство выступает за то, чтобы эти компании «быстрее продавать в рынок». От приватизации бюджет уже получил почти 30 млрд руб., уточнил господин Силуанов.

«До конца года будет ряд таких сделок по продаже этого имущества, и эти доходы поступят в бюджет. Рассчитываем, что до 100 млрд руб., а может быть даже и больше мы сможем привлечь в доходную часть бюджета»,— рассказал он в эфире радио РБК

По оценке Росимущества, в 2024 году приватизация имущества казны и корпоративных активов принесла в бюджет 132 млрд руб. В августе глава ведомства Вадим Яковенко сообщал, что по итогам 2025 года приватизация принесет в федеральный бюджет 90 млрд руб. Минфин говорил, что планирует включить семь компаний в список на приватизацию в 2026 году, и по итогу бюджет может получить от 100 млрд руб. до 300 млрд руб.