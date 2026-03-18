Совфед одобрил соглашение о медосмотрах таджикских мигрантов до приезда в Россию

Совет федерации ратифицировал соглашение правительств России и Таджикистана, по которому медицинское освидетельствование трудовых мигрантов будет проводиться на родине — еще до их въезда на территорию РФ.

Замминистра здравоохранения Сергей Глаголев, представлявший инициативу в верхней палате парламента, пояснил, что медосмотр будет проводиться на базе российских медучреждений, которые откроются на территории республики. «На базе инфраструктуры медорганизаций Таджикистана будет создана наша медорганизация, работающая по нашим внутренним требованиям»,— сказал господин Глаголев.

Сейчас подходящих медорганизаций в Таджикистане нет. По словам Сергея Глаголева, пока планируется открыть единственную больницу, лицензированную на медосмотр потенциальных мигрантов. В ней будет работать российский персонал.

Представитель Минздрава заявил также, что ратифицируемое соглашение призвано повысить эффективность защиты россиян от эпидемиологически опасных заболеваний и создать удобные механизмы для получения рабочих виз теми гражданами Таджикистана, которые хотят работать на территории России добросовестно.

Накануне соглашение ратифицировала Государственная дума. Мера вызвала бурное обсуждение среди депутатов. Их обеспокоил вопрос, насколько независима в своей работе может быть медорганизация на территории другой страны.

Степан Мельчаков