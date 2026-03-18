Власти Забайкалья введут особый противопожарный режим в семи округах

С 20 марта на части территорий Забайкальского края начнет действовать особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба краевого правительства. Он будет установлен в Оловяннинском, Акшинском, Борзинском, Кыринском, Ононском, Приаргунском и Забайкальском муниципальных округах в южной части региона.

По информации и. о. министра лесного хозяйства и пожарной безопасности Забайкальского края Валерия Шрейдера, пожароопасный сезон будет вводиться на всей территории региона поэтапно — сначала в южных, затем в центральных и северных районах. Подготовлен также проект постановления правительства по установлению ограничений пребывания граждан в лесах.

За нарушения требований пожарной безопасности в лесах предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. Нарушителям грозит до десяти лет лишения свободы.

Первые лесные пожары в Забайкалье были ликвидированы 11 марта. Оба возгорания зафиксировали на территории национального парка «Чикой» в Красночикойском округе. Площадь одного из очагов составила 95 га, второго — 20 га. Пожары произошли по вине работника национального парка, который нарушил правила безопасности при проведении профилактического отжига.

