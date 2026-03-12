В Забайкалье ликвидировали два лесных пожара

В Забайкальском крае ликвидировали два лесных пожара на площади 115 га. Как сообщает министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности региона, оба возгорания зафиксировали на территории национального парка «Чикой» в Красночикойском округе.

Площадь одного из очагов составила 95 га, второго — 20 га. В их тушении были задействованы сотрудники Читинской авиабазы и национального парка в составе семи человек и двух единиц техники. Причины возникновения пожаров уточняются.

По факту возгорания прокуратура Забайкалья организовала проверку. Сотрудники ведомства оценят достаточность сил и средств служб лесоохраны, а также «полноту работы по подготовке к пожароопасному периоду». В случае выявления лиц, причастных к возгораниям, прокуроры проконтролируют привлечение их ответственности, а также взыскание с виновников причиненного ущерба и затрат на тушение пожаров.

Забайкалье в 2025 году стало наиболее горимым регионом России. В новом пожароопасном сезоне власти региона планируют применить комплекс мер, которые помогут предотвратить возникновение части лесных пожаров.

Подробнее о новой системе профилактики возгораний в Забайкалье — в материале «Ъ» «К пожарам готовятся технологично».

Влад Никифоров, Иркутск