Ставрополье ускоряет модернизацию коммунальной инфраструктуры

В 2025 году Ставропольский край по поручению губернатора Владимира Владимирова направил 12,7 млрд руб. на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства. В этом году край приступил к реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» национального проекта «Инфраструктура для жизни». Подрядчики капитально отремонтировали пять крупных водоводов в Туркменском, Новоалександровском и Георгиевском округах.



Представление о проделанной работе дают не только общие цифры, но и показатели по отдельным направлениям. Так, теплоснабжающие организации региона заменили 21 км ветхих сетей. Помимо этого, на очистных сооружениях водопровода в Ставрополе по ул. Ленина реконструировали фильтровальную станцию. В итоге, суточная производительность выросла со 150 тыс. куб. м воды до 200 тыс. куб. м.

В 2026 году край продолжает реализацию регионального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Работы на двух объектах вышли на финальную стадию. Речь, в частности, о водоводе протяженностью 800 м, расположенном в 3,6 км к югу от поселка Березовский в Туркменском округе (стоимость работ –

6,7 млн руб., охват – 2 тыс. жителей) и об 1 км Обильненского группового водопровода (сумма - 15,6 млн руб., охват – 12 тыс. человек в ст. Александрийская и ст. Подгорная, с. Обильное и с. Новозаведенное). К концу марта ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» сдаст эти объекты в эксплуатацию.

Как отметил министр ЖКХ края Александр Рябикин, в перечень национального проекта «Инфраструктура для жизни» всего включены девять ключевых объектов капитального ремонта, что позволит обеспечить стабильную подачу ресурса для 55,9 тыс жителей края. В 2025 году работы выполнены на пяти объектах, а завершение ремонта на оставшихся планируется в этом году. Также в этом году стартует строительство девяти объектов по нацпроекту. Что касается модернизации теплового хозяйства, в этом году начнутся работы в Кисловодске. К концу 2027 года в городе-курорте возведут две котельные, которые обеспечат теплом 215 объектов.

Постепенно на Ставрополье идет решение таких задач, как снижение уровня износа сетей (по ряду объектов он составляет 75-80%) и качественное водоснабжение не только центра региона, но и удаленных территорий. Ход работ и соблюдение сроков по всем объектам ЖКХ находятся на личном контроле губернатора.