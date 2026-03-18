Пентагон наладит массовый выпуск дронов LUCAS по образцу иранских «Шахедов»

Пентагон намерен развернуть массовое производство беспилотников LUCAS, созданных на базе иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщил заместитель главы ведомства Эмил Майкл.

«Идея состоит в том, чтобы производить их массово в нашей стране и создать возможности для быстрого наращивания выпуска»,— сказал он (цитата по Bloomberg).

По оценке господина Майкла, такие дроны стали «полезным инструментом в арсенале». Дополнительные детали проекта не раскрываются. В начале марта Пентагон подтвердил применение этих аппаратов в операции против Ирана.

Вооруженные силы США 13 марта направили на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops с элементами искусственного интеллекта. Министр армии США Дэн Дрисколл сообщил, что такие системы позволяют снизить расход дорогостоящих средств ПВО при отражении атак.