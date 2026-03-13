США отправили на Ближний Восток 10 тыс. разработанных для Украины дронов

Вооруженные силы США направили на Ближний Восток 10 тыс. дронов-перехватчиков Merops с искусственным интеллектом, разработанных для Украины. Об этом сообщил министр армии США Дэн Дрисколл, передает Bloomberg. По его словам, США намерены использовать беспилотники, чтобы не расходовать дорогостоящие ракетные системы ПВО при защите от иранских ударов.

Беспилотники Merops были направлены в регион в течение 5 дней после начала операции США и Израиля против Ирана 28 февраля. Дроны были разработаны Project Eagle — американским оборонным предприятием, которое поддерживал бывший генеральный директор Google Эрик Шмидт. Беспилотники были переданы Украине в 2024 году.

Стоимость одного дрона Merops составляет около $14 000–15 000, однако господин Дрисколл отметил, что при более крупных заказах цена может снизиться до $3 000–5 000 за единицу. Это дешевле, чем иранские дроны Shahed, которые стоят не менее $20 000 и массово применяются против США и их союзников в регионе. «На самом деле, мы находимся в более выгодном положении с точки зрения затрат», — сказал министр.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предлагал направить помощь на Ближний Восток для борьбы с БПЛА. Президент США Дональд Трамп предложение публично отверг: «Мы знаем о дронах больше, чем кто-либо. На самом деле, у нас лучшие дроны в мире»,— говорил он в интервью на Fox News Radio.