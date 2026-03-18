В Демидовском университете реорганизуют факультет филологии и коммуникации

В ЯрГУ им. П. Г. Демидова решили реорганизовать факультет филологии и коммуникации, направления перераспределят по другим факультетам. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в пресс-службе вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославский Госуниверситет имени П.Г.Демидова Фото: Ярославский Госуниверситет имени П.Г.Демидова

Обучение по направлению «Медиакоммуникации» будет проходить на историческом факультете, «Прикладная филология» и «Филология и коммуникация: теоретический и прикладной аспект» — на факультете иностранных языков, который переименуют в факультет филологии, иностранных языков и международной коммуникации. Соответственно, студентов с факультета филологии переведут на другие факультеты.

Решение было принято для усиления востребованных направлений подготовки. Изменения позитивно скажутся на образовательном процессе, считают в вузе. Профессорско-преподавательский состав останется неизменным, совершенствование филологических программ продолжится. Так, направление «Прикладная филология» переименуют в «Прикладную филологию и искусственный интеллект» с включением профильных дисциплин.

Сейчас факультет продолжает действовать, реорганизация находится в процессе, новая структура начнет действовать 16 апреля, сообщили в пресс-службе вуза.