Никита Кучеров набрал пять очков и был признан лучшим игроком дня в НХЛ

Российский нападающий «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров сделал хет-трик и отметился двумя результативными передачами в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сиэтл Кракен». Форвард был признан первой звездой игрового дня.

Встреча завершилась со счетом 6:2. Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 16 бросков. Никита Кучеров в седьмой раз за карьеру в НХЛ сделал хет-трик. Всего в этом сезоне россиянин набрал 111 очков (37 голов + 74 передачи). В гонке бомбардиров он занимает второе место. Лидирует канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, на счету которого 115 результативных баллов (37 + 78).

Второй звездой дня признан шведский форвард «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерссон. В домашней встрече против «Флорида Пантерс» он забросил две шайбы. Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу хозяев. Вратарь «Пантерс» Сергей Бобровский провел свой 800-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ и вышел на первое место по этому показателю среди российских голкиперов.

Третьей звездой стал финский вратарь «Буффало Сейбрс» Укко-Пекка Луукконен. Он отстоял «на ноль» в гостевой встрече с «Вегас Голден Найтс», отразив 27 бросков. Его команда одержала победу со счетом 2:0.

Таисия Орлова