Куда катится логистика

В Ростовской области количество ликвидированных компаний в сфере грузоперевозок в 2025 году выросло год к году более чем на треть. Участники рынка говорят о сокращении объемов транспортировки и падении рентабельности бизнеса: издержки увеличиваются, а тарифы остаются прежними. Они допускают, что отрицательная динамика в ближайшее время сохранится, в первую очередь, из-за роста налоговой нагрузки. Среди перспективных направлений для наращивания объемов грузоперевозок эксперты называют развитие новых регионов России и онлайн-торговлю.

Существенная доля грузов из Ростова приходится на Азов, Батайск, Волгодонск, Ейск и др.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Существенная доля грузов из Ростова приходится на Азов, Батайск, Волгодонск, Ейск и др.

В 2025 году в Ростовской области закрылось 2569 компаний в сфере грузоперевозок, что на 35% больше, чем было ликвидировано в 2024 году. Об этом «Review. Юг России» рассказали аналитики сервиса для комплексной оценки контрагентов «Контур.Фокус».

По данным экспертов компании, на 1 января 2026 года в сфере грузоперевозок Дона работало 15,6 тыс. организаций, что на 1% меньше, чем годом ранее. Количество ИП сократилось на 1,4% (до 14,2 тыс.), а юридических лиц — на 3,1% (до 1,4 тыс.).

Как рассказала директор департамента транспорта брендов SDAC и ASIASTAR Евгения Александрова, прошедший год выдался непростым для отрасли — выросла стоимость владения автомобилем. И дело, по ее словам, даже не в логистике, а в высокой процентной ставке.

«Дополнительное давление на рынок оказали: снижение покупательского спроса и покупательной способности населения, волатильность валютного курса, ужесточение условий финансирования для дилерских сетей, а также высокая неопределенность, по экономическим и геополитическим факторам. Однако заметен и значительный отложенный спрос: многие компании, которые давно не меняли автомобили, сейчас всерьез задумались об обновлении парка»,— комментирует госпожа Александрова.

Она отмечает, что Ростовская область исторически была и остается одним из самых конкурентных логистических рынков. «Мы наблюдаем процесс естественного отбора: количество ликвидаций компаний растет, но одновременно появляются и новые игроки»,— констатирует эксперт.

Так, по данным «Контур.Фокуса», в 2025 году в сфере грузоперевозок Дона было зарегистрировано 2412 компаний. Это на 7% больше, чем годом ранее, и на 7,3% меньше, чем открылось в 2023 году.

Маржа идет на убыль

В пресс-службе ГК «Деловые Линии» сообщили «Review. Юг России», что в 2025 году спрос на грузоперевозки в Ростовской области и Южном федеральном округе (ЮФО) оставался стабильным. Ростов-на-Дону сохраняет позиции лидера по отправкам: на него приходится 31% всех грузов, отправляемых из ЮФО. По объему получаемых грузов город занимает второе место, незначительно уступая Краснодару (18% и 19% соответственно).

По наблюдениям директора ООО «Автопрайд» Дарьи Скляренко, в 2025 году деловая активность на рынке автомобильных грузоперевозок в регионе снизилась примерно на 20% год к году. В частности, количество заказов сократилось на 20%, общий объем перевозок — в среднем на 18–20%. Вместе с тем, себестоимость перевозки выросла на 15–20% за счет увеличения расходов на топливо, обслуживание транспорта, запчасти, оплату труда и налоговую нагрузку.

«При этом тарифы на перевозку в большинстве случаев не выросли, а по отдельным направлениям снизились до 8–10%, что не компенсирует рост затрат. Основная проблема рынка — сокращение грузовой базы при одновременном росте издержек. Несмотря на повышение налоговой нагрузки, клиенты не готовы пересматривать ставки. Рынок находится в ситуации, когда заказчик диктует цену, а перевозчик вынужден либо соглашаться на минимальную маржу, либо простаивать»,— поясняет госпожа Скляренко.

Эксперт оценивает ситуацию на рынке автомобильных грузоперевозок как нестабильную. Основная проблема, по ее словам, — снижение грузовой базы при одновременном росте издержек перевозчиков.

«В таких условиях работать становится все сложнее, особенно компаниям с собственным автопарком и кредитной нагрузкой. Конкуренция в регионе высокая. На фоне снижения объемов усиливается демпинг, часть участников рынка работает “на оборот”, жертвуя рентабельностью. Это создает дополнительное давление на добросовестных перевозчиков, которые несут полноценные налоговые и операционные расходы»,— констатирует Дарья Скляренко.

Новые территории оживляют

Несмотря на общее снижение активности в сфере грузоперевозок, по отдельным направлениям участники рынка заявляют о положительной динамике. Так, в прошлом году ООО «Байкал-сервис ТК» нарастило объем перевозок по Ростовской области на 7% год к году. С изменением логистических цепочек донской регион трансформировался в транспортный хаб для новых территорий России, пояснил «Review. Юг России» руководитель ростовского филиала компании Глеб Болдырев.

«В 2023 году компания открыла филиал в Луганске, а в июле 2025 года — в Мелитополе, в августе — в Донецке. Кроме того, компания осуществляет адресный забор и доставку груза в Мариуполе и Бердянске. С 2023 года грузооборот в данном направлении вырос на 40%. Открытие филиалов стало закономерным ответом на потребность жителей в своевременной отправке и доставке груза в текущих условиях»,— отмечает эксперт.

Он добавляет, что клиенты компании перевозят самые разные грузы, начиная от конвертов с документацией и заканчивая негабаритным грузом (станки, сельхозтехника и т. д.). Существенная доля грузов приходится на Азов, Батайск, Волгодонск, Ейск и др.

По данным «Деловых линий», в структуре грузопотока традиционно доминируют промышленные товары. Из города и области чаще всего доставляют запчасти (33%). Также они популярны и при перевозке в обратном направлении — их доля составляет 21% от всех грузов, получаемых в Ростове-на-Дону. Основная география перевозок связана с центральной частью страны. 32% отправок из Ростовской области идет в ЦФО, еще 31% занимают внутрирегиональные маршруты.

«Городами-лидерами по получению грузов как из ЮФО в целом, так и из его административного центра, являются Москва, Санкт-Петербург и Краснодар. В свою очередь, основной поток товаров в Ростовскую область поступает из Центрального (60%) и Северо-Западного (14%) федеральных округов. Почти половина всех входящих грузов (43%) отправляется в Ростов-на-Дону именно из Москвы и Санкт-Петербурга»,— уточняют в пресс-службе «Деловых Линий».

По словам Глеба Болдырева, Ростов-на-Дону является исторически наиболее проблемным регионом с точки зрения наличия и ввода в эксплуатацию современных складских комплексов. «Последние несколько лет — это направление активно развивается: растет грузооборот, и, по прогнозам нашей компании, данный рост в ближайшие годы только продолжится. В особенности это касается развития новых регионов»,— отмечает эксперт.

Также участники рынка наблюдают увеличение спроса со стороны поставщиков, работающих с маркетплейсами. Трансформация маркетплейсов в универсальные торговые площадки, где можно продать практически любой товар, по словам господина Болдырева, стимулируют дальнейшее активное развитие рынка e-commerce, в том числе в Ростовской области.

Рынок стагнирует

Глеб Болдырев считает, что ситуация в Ростовской области соответствует общероссийским тенденциям — рынок стагнирует. Уход мелких перевозчиков, по словам эксперта, связан в том числе с их текущими расходами на содержание своего парка. Компаниям все сложнее становится оплачивать лизинговые взносы, и с конца прошлого года наблюдается массовый возврат техники, отмечает эксперт.

«Переход к обязательной ЭТРН (электронные транспортные накладные), введение обязательного реестра экспедитора и ужесточение налогового контроля неизбежно повлияют на рынок. Все вышеперечисленное ведет к увеличению накладных расходов, поскольку надо будет работать в максимально "в белую". Налоговая нагрузка — на первом месте, и уже потом расходы, связанные с ведением бухгалтерии и электронного документооборота (ЭДО). Будет, конечно, некоторый дальнейший отток мелких перевозчиков. Нововведения заставляют мелких перевозчиков уходить под "крыло" более крупных транспортных компаний»,— отмечает руководитель филиала ООО «Байкал-сервис ТК» в Ростове-на-Дону.

Он уверен, что дефицит перевозчиков на рынке будет усиливаться, но ситуация будет зависеть от количества грузов. «Если объем перевозок останется без изменений, то рост будет в пределах 10-15%. Если объемы будут расти, то показатели будут значительно выше: на рост накладных расходов наложится процент роста рынка и дефицита транспорта»,— прогнозирует эксперт.

В ООО «Автопрайд» в краткосрочном периоде ожидают сохранения сдержанной динамики на рынке грузоперевозок Дона. По словам Дарьи Скляренко, существенного роста объемов пока не прогнозируется.

«Вероятнее всего, рынок продолжит работать в условиях высокой конкуренции и давления на маржу. Часть организаций может столкнуться с серьезными финансовыми трудностями, особенно при слабом управлении дебиторской задолженностью и высокой долговой нагрузке. Устойчивость сохранят компании с выстроенным финансовым контролем, диверсифицированной клиентской базой и взвешенной ценовой политикой. При этом риск ухода с рынка части небольших перевозчиков остается»,— говорит эксперт.

По ее мнению, ключевой задачей для участников рынка является сохранение финансовой устойчивости, контроль себестоимости и взвешенная работа с клиентским портфелем. «С учетом экономической ситуации важно не гнаться за объемом любой ценой, а сохранять управляемость бизнеса»,— рекомендует Дарья Скляренко.

Евгения Александрова допускает уход до 15–20% мелких и средних игроков в ближайший год. «Определяющими факторами станут доступность финансирования для покупки техники, адекватность тарифов на перевозки, и способность бизнеса быстро адаптироваться к изменениям рынка»,— резюмирует госпожа Александрова.

Маргарита Синкевич