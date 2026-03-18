Лесная загвоздка

Прокуратура Ставропольского края добилась внесения изменений в положение о заказнике «Лесная Дача», запретив на его территории рубку леса и строительство капитальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура региона проверила соблюдение закона об особо охраняемых природных территориях и выявила серьезные нарушения в положении о государственном природном биологическом заказнике краевого значения «Лесная Дача».

Этот заказник, созданный постановлением краевого правительства №542-п от 28 декабря 2012 года, занимает территорию площадью 1380 га в западной части Ипатовского муниципального округа, примерно в 85 км к северо-западу от города Ипатово, прилегает к селу Лесная Дача с населением в 406 человек. Прокуроры установили, что прежняя редакция положения разрешала рубку лесных насаждений, строительство и реконструкцию линейных объектов вроде дорог и линий электропередач, а также устанавливала параметры разрешенного строительства — это прямо противоречило целям заказника по сохранению и воспроизводству редких и ценных видов животных и растений.

Региональные власти нарушили Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях», который строго ограничивает хозяйственную деятельность в биологических заказниках. Прокуратура вынесла протест на положение о заказнике, и правительство края рассмотрело его в установленные сроки. 4 февраля 2026 года власти издали постановление №47-п и внесли ключевые изменения: запретили рубку леса, строительство капитальных объектов и любые работы, угрожающие биоразнообразию территории. Теперь положение полностью соответствует федеральным требованиям и фокусируется на охране лесостепных комплексов, типичных для Ставропольской возвышенности.

Заказник «Лесная Дача» играет важную роль в экосистеме Северного Кавказа: он сохраняет местообитания редких птиц, млекопитающих и растений, характерных для сухих степей и лесных островов края.

Прокуратура неоднократно вмешивалась в дела по охране лесов Ставрополья: в 2025 году она добилась очистки Мамайской и Русской лесных дач от мусора, а в 2023-м вернула земли лесфонда в границы «Русского леса». Правительство Ставрополья усиливает надзор за 20 подобными заказниками в крае, чтобы избежать повторных эксцессов.

Станислав Маслаков