УФАС: самолеты в ярославском аэропорту заправляли без утвержденных тарифов

Ярославское межрегиональное УФАС России возбудило дело в отношении оператора аэропорта «Аэрофьюэлз», которого подозревают в заправке самолетов без утвержденных тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе УФАС.

Проверка антимонопольным органом была проведена после обращения Ярославской транспортной прокуратуры. Управление установило, что с декабря 2025 года АО «Аэрофьюэлз» заправляет самолеты в ярославском аэропорту, применяя собственный тариф. Областное министерство тарифного регулирования не устанавливало предельные расценки для компании.

«Согласно законодательству, услуги по хранению топлива и обеспечению заправки в аэропортах относятся к сфере естественной монополии. Это означает, что цены на них подлежат обязательному государственному регулированию»,— прокомментировали в ведомстве.

Управление ФАС усмотрело в действиях компании признаки нарушения п. 10 ч. 1 ст. 10 ФЗ «О защите конкуренции», который запрещает монополистам нарушать порядок ценообразования.