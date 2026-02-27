РКН с начала года потребовал удалить более 35 тыс. материалов в Telegram

Роскомнадзор с начала 2026 года потребовал удалить более 35,6 тыс. материалов в Telegram, сообщили «РИА Новости» в ведомстве. С начала 2025 года количество нарушающих закон публикаций увеличилось до 305 тыс.

Как уточнили в РКН, ведомство потребовало от мессенджера удалить более 10 тыс. единиц контента с детской порнографией, 13 тыс. публикаций о средствах для обхода блокировок, 9,7 тыс. — пронаркотического контента и 1,4 тыс. постов о суициде. Меньше всего требований было направлено против публикаций об отказе от деторождения (3), материалов о взрывчатых веществах (3), информации о пострадавшем в преступлении несовершеннолетнем (1).

10 февраля Роскомнадзор подтвердил замедление Telegram. Российские власти утверждают, что мессенджер отказывается соблюдать законы страны и не ограничивает доступ к запрещенному контенту. После этого в Telegram стали долго прогружаться тяжелые файлы, голосовые и видео- сообщения. Однако, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, переписки в мессенджере работают стабильно. Также он пообещал, что Telegram не будут блокировать в зоне проведения спецоперации на Украине. Источники РБК сообщали, что мессенджер заблокируют 1 апреля. Telegram-канал Baza писал, что Telegram не будет работать на всей территории России.