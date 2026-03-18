Аудиторы USAID выявили нарушения при предоставлении помощи Украине

Аудиторы Агентства США по международному развитию (USAID) во время проверки обнаружили нарушения в предоставлении Украине финансовой помощи. Об этом сообщила газета The New York Post со ссылкой на отчет.

Согласно выводам аудиторов, часть из $26 млрд, направленных на поддержку бюджета Украины во время вооруженного конфликта с Россией, фактически поступала лицам, «проживающим за границей». Кроме того, в USAID выявили проблему с «дублированием платежей».

Заместитель руководителя USAID Адам Каплан заявил, что подрядчики американского агентства на Украине не направляли отчеты в установленные сроки или не предоставляли их вовсе. По его словам, сейчас штатные следователи по уголовным делам находятся на Украине и расследуют предполагаемые случаи мошенничества и коррупции, связанные с оказанием невоенной помощи украинской стороне.

В феврале 2025 года Белый дом фактически остановил деятельность USAID. Госсекретарь США Марко Рубио, назначенный временным руководителем агентства, заявил в марте того года, что по итогам проверки 83% программ ведомства были прекращены.