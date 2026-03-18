Зампред правительства Забайкалья Гончаров подал в отставку из-за смертельного ДТП

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкальского края Алексей Гончаров подал в отставку. Причиной стало ДТП, в которое чиновник попал прошлым летом и в результате которого погибла женщина. О своем решении господин Гончаров сообщил в Telegram-канале.

«К сожалению, погибшего в ДТП человека мне не вернуть. Принял решение об увольнении. Соответствующее заявление подписал губернатор. Не хотелось бы, чтобы негативный фон в связи с этим уголовным делом распространялся на правительство Забайкальского края и на губернатора»,— написал он.

ДТП произошло вечером 21 июля 2025 года на трассе Иркутск — Чита. Алексей Гончаров на автомобиле Mercedes-Benz выехал на встречную полосу и столкнулся с Toyota Fielder. Пассажирка второй машины погибла. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Алексей Гончаров возглавлял региональный минстрой с мая 2019 по октябрь 2020 года, затем вернулся на эту должность в мае 2024 года. В мае 2025 года он покинул пост министра и перешел на работу в правительство края, где курировал сферу ЖКХ.