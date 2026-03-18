При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, двое ранены

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум 83 беспилотника и девять боеприпасов. Вследствие атак погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Были повреждены девять частных домов и 12 транспортных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

В городе Грайвороне Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль — погиб мирный житель. Еще один человек, находившийся вблизи транспортного средства, получил минно-взрывную травму и баротравму. Он продолжит лечение в амбулаторных условиях. Автомобиль уничтожен. В Грайвороне также повреждены три частных дома, три автомобиля и коммерческий объект, в селе Рождественка — частный дом и хозпостройка, в селе Замостье — транспортное средство. В селе Гора-Подол пострадали частный дом, грузовой и легковой автомобили, в селе Дунайка — два частных дома и надворная постройка.

Из-за детонации дрона в селе Грузское Борисовского округа на территории частного дома пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение дома. В доме повреждено остекление, также пострадал автомобиль. Помимо этого, над округом ликвидировали десять БПЛА. В поселке Борисовка из-за падения обломков посечено транспортное средство.

Также вчера в городскую больницу №2 Белгорода за медпомощью обратились два человека, пострадавших от атак ВСУ ранее. Первый — 18-летний мирный житель, получивший баротравму из-за детонации дрона возле соцобъекта ночью 17 марта в городе Короча Корочанского округа. Он будет лечиться дома. Вторая пострадавшая получила баротравму и ушиб плеча вследствие удара дрона по легковому автомобилю на хуторе Первомайском Краснояружского округа 16 марта. Ее будут лечить в стационаре.

Сутками ранее при обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек, включая четырех несовершеннолетних.

