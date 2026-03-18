Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При атаках ВСУ на Белгородскую область погиб один человек, двое ранены

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по Белгородской области как минимум 83 беспилотника и девять боеприпасов. Вследствие атак погиб один мирный житель, еще два человека получили ранения. Были повреждены девять частных домов и 12 транспортных средств. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городе Грайвороне Грайворонского округа дрон атаковал автомобиль — погиб мирный житель. Еще один человек, находившийся вблизи транспортного средства, получил минно-взрывную травму и баротравму. Он продолжит лечение в амбулаторных условиях. Автомобиль уничтожен. В Грайвороне также повреждены три частных дома, три автомобиля и коммерческий объект, в селе Рождественка — частный дом и хозпостройка, в селе Замостье — транспортное средство. В селе Гора-Подол пострадали частный дом, грузовой и легковой автомобили, в селе Дунайка — два частных дома и надворная постройка.

Из-за детонации дрона в селе Грузское Борисовского округа на территории частного дома пострадала мирная жительница. Она продолжает лечение дома. В доме повреждено остекление, также пострадал автомобиль. Помимо этого, над округом ликвидировали десять БПЛА. В поселке Борисовка из-за падения обломков посечено транспортное средство.

Также вчера в городскую больницу №2 Белгорода за медпомощью обратились два человека, пострадавших от атак ВСУ ранее. Первый — 18-летний мирный житель, получивший баротравму из-за детонации дрона возле соцобъекта ночью 17 марта в городе Короча Корочанского округа. Он будет лечиться дома. Вторая пострадавшая получила баротравму и ушиб плеча вследствие удара дрона по легковому автомобилю на хуторе Первомайском Краснояружского округа 16 марта. Ее будут лечить в стационаре.

Сутками ранее при обстрелах ВСУ в Белгородской области пострадали девять человек, включая четырех несовершеннолетних.

Кабира Гасанова