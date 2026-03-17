Один человек погиб и пятеро пострадали при атаках беспилотников ВСУ

Как минимум три беспилотника ВСУ атаковали Белгородскую область ночью и утром 17 марта. В результате один мирный житель погиб и пятеро были ранены, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В городе Грайворон FPV-дрон ударил по автомобилю, из-за чего мирный житель получил травмы и скончался на месте.

Два беспилотника атаковали город Короча. В результате детонации первого дрона у соцобъекта были ранены пять человек: 18-летний парень получил ссадину лица, одна 16-летняя девушка — ранение руки и ссадины ног, вторая — ранение стопы, еще у двоих парней обнаружили ссадины мягких тканей головы и спины. Бригада скорой помощи оказала всем медицинскую помощь на месте, от госпитализации пациенты отказались.

В соцобъекте выбиты окна и посечен фасад. Также нарушены остекление трех квартир двух многоквартирных домов и двух частных домов. Осколками посечены шесть легковых автомобилей.

В результате удара второго БПЛА пострадали крыша, фасад и остекление объекта торговли.

Алина Морозова