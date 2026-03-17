В Белгородской области при обстрелах ВСУ за сутки пострадали девять человек

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области посредством не менее 110 беспилотников и 16 боеприпасов. Ранены девять человек, в том числе четверо несовершеннолетних. Повреждены или уничтожены 16 жилых помещений и 24 транспортных средства. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Вячеслав Гладков.

ВСУ атаковали Белгородский округ 12 беспилотниками. Один дрон ударил по служебному автомобилю — ранения получил боец подразделения «Орлан». Он продолжит лечение дома. Автомобиль поврежден. В результате атаки БПЛА в селах Красный Октябрь и Черемошное пострадали по одному легковому автомобилю. В селе Отрадное поврежден частный дом, сгорели еще один дом и транспортное средство.

В селе Грузское Борисовского округа от атаки беспилотника пострадала мирная жительница. Медики оказали ей необходимую помощь, она будет лечиться в амбулаторных условиях. На месте атаки поврежден КамАЗ. В селе Березовка от удара БПЛА поврежден автомобиль. Всего округ подвергся атакам 22 беспилотников.

По Корочанскому округу выпустили пять беспилотников. В городе Короча из-за детонации дрона возле соцобъекта пострадали пять человек, из них четверо — несовершеннолетние. Им оказали помощь на месте. Пострадавшие продолжат лечение в амбулаторных условиях. От атак дронов в городе повреждены соцобъект, три квартиры в двух многоэтажных домах, два частных дома, шесть легковых автомобилей и коммерческий объект.

В селе Графовка Шебекинского округа дрон ударил по автомобилю — пострадал один человек. Его транспортировали в тяжелом состоянии в областную клиническую больницу. Транспортное средство повреждено. В селе Маломихайловка вследствие удара беспилотника пострадал мирный житель. Он лечится в городской больнице №2 Белгорода. Из-за атак БПЛА на город Шебекино повреждено предприятие, на село Графовка — два грузовых автомобиля. В селе Нижнее Березово-Второе пострадали легковой автомобиль и частный дом, в селе Новая Таволжанка — автомобиль.

По данным губернатора, за выходные Белгородская область подверглась атакам не менее 245 БПЛА и 21 боеприпаса. В итоге были ранены 16 человек, также повреждены 35 жилых помещений и 47 транспортных средств.

