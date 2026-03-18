Аракчи заявил о разработке новых правил прохода через Ормузский пролив после прекращения огня

После окончания боевых действий на Ближнем Востоке необходимо разработать новые договоренности по проходу судов через Ормузский пролив. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Мы хотим, чтобы война прекратилась полностью и навсегда... Мы не верим в прекращение огня, мы верим в завершение войны»,— добавил господин Аракчи в интервью Al Jazeera.

После начала военной операции США и Израиля Иран постепенно ограничил судоходство в Ормузском проливе — ключевом маршруте перевозок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива. Эскалация привела к резкому скачку цен на топливо и необходимости использовать стратегические запасы. Президент США Дональд Трамп призвал страны-союзники направить морскую миссию для защиты пролива, однако никто из них не согласился.

Подробности — в материале «Ъ» «Дональд Трамп собрал коалицию нежелающих».