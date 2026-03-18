Ольга Низова уходит с поста главы Тутаевского округа

Пост главы Тутаевского муниципального округа покидает Ольга Низова. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Администрация Тутаевского округа

Ольга Низова — с 2017 года работала в администрации района, в 2022 году после ухода Дмитрия Юнусова стала исполняющей обязанности главы района, в 2023 и 2025 годах избиралась на этот пост.

«За время работы Ольга Вячеславовна многое сделала для развития территории, в частности по благоустройству дворовых и общественных пространств, ремонту дорог и строительству социальных объектов. Благодарю Ольгу Вячеславовну за работу»,— написал губернатор.

В правительстве области пояснили, что госпожа Низова уходит по собственному желанию. Исполнять обязанности главы округа будет Ольга Иванова, которая в настоящее время является замглавы администрации округа по социальному развитию.

Алла Чижова