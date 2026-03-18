Глава ХМАО провел рабочую встречу с полпредом УрФО

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) Руслан Кухарук провел рабочую встречу с полпредом Уральского федерального округа (УрФО) Артемом Жогой. Как сообщил глава региона в своем Telegram-канале, полпред прибыл в ХантыМансийск для участия в форуме «Патриоты Урала».

Артем Жога и Руслан Кухарук

Фото: Telegram-канал Руслана Кухарука

В ходе встречи господин Кухарук доложил Артему Жоге об основных показателях социальноэкономического развития Югры за год, также они обсудили планы на будущее. Губернатор подчеркнул, что по отдельным показателям ХМАО находится среди лидеров не только в УрФО, но по всей стране.

«Отдельный блок повестки был посвящен вопросам всесторонней поддержки участников специальной военной операции и их семей. Рассмотрены меры социальной, медицинской и психологической помощи, а также программы профессиональной переподготовки и трудоустройства ветеранов. Также затронули тему подготовки к выборам. В Югре в этом году планируется проведение четырехуровневой избирательной кампании»,— рассказал глава региона.

Пятый форум волонтеров и гражданских активистов «Патриоты Урала» пройдет 17-19 марта в Ханты-Мансийске на площадке филиала национального центра «Россия». Для участия в нем подали рекордное число заявок за все время существования мероприятия — 1 278 из 43 субъектов России от Камчатки до Карелии. Основным днем форума станет 18 марта. Артем Жога и Руслан Кухарук станут спикерами на мероприятии.

Ирина Пичурина