На Ставрополье спрос на туры в Турцию на майские праздники вырос на 50%

В 2026 году спрос туристов из Ставропольского края на раннее бронирование туров в Турцию на майские праздники вырос более чем на 50% год к году. Направление занимает более половины всех ранних броней из региона. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщила директор ООО «Пегас Ростов-Дон» Илона Чихинацкая.

Динамика обусловлена не только с относительно умеренными ценами, но и более ранним началом полетных программ из южных аэропортов: из Минвод программа в Анталию стартует с 25 марта. С конца апреля вылеты в Анталию их всех ключевых южных аэропортов — Сочи, Краснодара, Минвод, станут ежедневными.

«В период межсезонья туристы все чаще выбирают отели уровня 5* с подогреваемыми бассейнами и питанием по системе «все включено». Такого уровня отели весной предлагают очень хорошие скидки по отношению к ценам "высокого сезона"»,— отметила госпожа Чихинацкая.

На майские праздники 2026 года большинство туристов из Ставрополья бронируют туры продолжительностью до семи ночей в пятизвездочные отели, работающие по системе «ультра все включено». Средний чек на проживание в таких гостиницах составляет около 100 тыс. руб. за неделю на двух человек.

В топ-3 самых популярных отелей среди ставропольских туристов в 2026 году вошли Swandor Hotels & Resorts Kemer 5*, Sorgun Akadia Luxury Hotel 5*, Dobedan World Palace 5*.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе к 2030 году достигнет 40–50 тыс. человек. На данный момент только на курортах Кавказских Минеральных Вод реализуют 196 инвестпроектов, требующих более 13 тыс. специалистов.

Наталья Белоштейн