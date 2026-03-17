«Не получится решить проблему, просто подняв зарплаты»

По оценкам экспертов Северо-Кавказского федерального университета, дефицит кадров в сфере туризма и гостеприимства в Северо-Кавказском федеральном округе к 2030 году достигнет 40–50 тыс. человек. На данный момент только на курортах Кавказских Минеральных Вод реализуют 196 инвестпроектов, требующих более 13 тыс. специалистов. Как считает генеральный директор сервиса по поиску работы и найму сотрудников GdeRabota.ru Екатерина Агаева, нехватка специалистов в сфере туризма СКФО — результат развития отрасли, и от того, как быстро местные власти и бизнес изменят подход к работе с персоналом, зависит ее дальнейший рост.



«В последние годы регион стал одним из центров внутреннего туризма: развиваются инфраструктура и сервис. Но подготовка туристических кадров отстает от этих темпов. В итоге возникает дефицит — разрыв между количеством рабочих мест и специалистов. В туризме нужны не просто линейные сотрудники, а специалисты со знанием маркетинга, управления, знанием языков. Образовательная система не успевает адаптироваться и подготовить нужные кадры.

Еще одна серьезная проблема для СКФО — отток трудоспособного населения в экономически более развитые регионы, где больше возможностей для построения карьеры. В плане оплаты труда туризм на юге сильно проигрывает промышленным центрам севера. Также туристическая отрасль считается нестабильной — востребованность сезонная, высокая нагрузка и текучка кадров.

Одновременно с этим у туристов растут требования к качеству сервиса — ждут уровень обслуживания, равный международным стандартам. Это значит, что даже на линейные позиции требуется квалифицированный персонал, которого на рынке недостаточно.

Дефицит кадров может привести к серьезным последствиям для экономики региона. Есть риск замедления туризма и снижения качества обслуживания: при неполной комплектации штата новая инфраструктура не может работать на полную мощность. Бизнес вынужден тратить больше ресурсов на подбор, обучение и удержание сотрудников.

Если проблема сохранится и усугубится в будущем, то СКФО проиграет другим регионам как туристическое направление. В этой сфере один негативный опыт лишает повторного спроса.



Не получится решить проблему, просто подняв зарплаты. Она требует системного подхода. Для начала нужно повысить систему подготовки кадров: усилить практическое обучение, создавать больше профильных программ и работать в этом направлении вместе с бизнесом. Важно также повысить привлекательность профессии — предложить конкретную карьерную траекторию и улучшить условия труда.

Еще вариант — привлекать кадры из других регионов и активнее вкладываться в обучение персонала. Вместе с этим компаниям нужно внедрять цифровые системы и автоматизировать бизнес, чтобы снизить нагрузку на персонал».