Ректор ЯГПУ переизбран в Общественную палату России

Ректор Ярославского государственного педагогического университета имени К. Д. Ушинского Михаил Груздев избран в состав Общественной палаты России. Об этом сообщили в Общественной палате Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

Михаила Груздева делегировала региональная палата Ярославской области на очередном заседании, которое прошло 17 марта. Помимо ректора ЯГПУ в выборах участвовал заместитель атамана Ярославского отдельского казачьего общества Игорь Ершов. За господина Груздева проголосовали 44 члена палаты, за господина Ершова — 5.

В прошлом созыве Михаил Груздев также входил в состав Общественной палаты РФ.

Антон Голицын