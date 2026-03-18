Врио главы Карабудахкентского района Дагестана назначен Заур Сахаватов

Временно исполняющим полномочия главы Карабудахкентского района Республики Дагестан назначен Заур Сахаватов. Об этом сообщает администрация главы республики.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», главу Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев арестовали по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве водопровода для снабжения сел. Для этого его вернули из зоны СВО, куда он убыл в июне 2025 года. Господин Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Наталья Белоштейн

