Врио главы Карабудахкентского района Дагестана назначен Заур Сахаватов

Временно исполняющим полномочия главы Карабудахкентского района Республики Дагестан назначен Заур Сахаватов. Об этом сообщает администрация главы республики.

Указ подписал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как ранее сообщал «Ъ-Кавказ», главу Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев арестовали по делу об особо крупном мошенничестве при строительстве водопровода для снабжения сел. Для этого его вернули из зоны СВО, куда он убыл в июне 2025 года. Господин Амиралиев является родственником бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова.

Наталья Белоштейн