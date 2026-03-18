Reuters: танк Израиля обстрелял базу ООН в Ливане

Согласно предварительным результатам расследования ООН, танки Израиля нанесли удар по базе ООН в Ливане 6 марта. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на западный военный источник.

Три 120-мм осколочно-фугасных снаряда M339 HE-MP-T производства компании Israel Military Industries (IMI) попали в базу Аль-Кауза. Снаряды были выпущены из основного орудия танка, находившегося в распоряжении Армии обороны Израиля. В результате пострадали три человека.

Источник Reuters подчеркнул, что обстрел продолжался около пяти минут, что исключает версию о случайном выстреле. Координаты базы были известны всем сторонам в регионе, что ставит под сомнение безопасность персонала ООН.

Во Временных силах ООН в Ливане (UNIFIL) подтвердили факт обстрела, назвав его «неприемлемым», но на тот момент не возлагали ответственность на конкретную сторону. Расследование не завершено, его результаты будут переданы сторонам конфликта.