Без гола плюс пас

Первыми участниками 1/4 финала Лиги чемпионов стали лиссабонский «Спортинг», мадридский «Реал», лондонский «Арсенал» и ПСЖ. Парижане, действующие обладатели главного еврокубка, во многом благодаря удачной игре российского вратаря Матвея Сафонова во второй раз крупно переиграли «Челси», трижды поразив на поле лондонского стадиона Stamford Bridge чужие ворота.

Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов начались с подвига лиссабонского «Спортинга» и провала «Будё-Глимта» — клуба, который так приглянулся любителям сюрпризов. Пропустив на прошлой неделе в гостях три безответных гола, действующий чемпион Португалии под сильным мартовским дождем провел выдающийся матч, полностью подавив гостей из Норвегии своей активностью. В основное время хозяева подали пятнадцать угловых против одного. Постоянное нагнетание темпа позволило им благодаря голам Гонсалу Инасиу, Педру Гонсалвеша и Луиса Суареса, реализовавшего пенальти за игру рукой, к 79-й минуте сравнять счет по сумме двух матчей. Вскоре после начала дополнительного времени Максимилиано Араухо сильным ударом в ближний угол ворот еще раз огорчил российского вратаря Никиту Хайкина, а за пару минут до финального свистка Рафаэл Нел установил окончательный результат — 5:0. Таким образом, одержав пять побед подряд над ведущими клубами Европы норвежская команда потерпела свое самое крупное поражение во всех турнирах нынешнего сезона.

Соперник «Спортинга» в четвертьфинале определялся на севере Лондона, где «Арсенал» принимал «Байер». После трудной ничьей в Леверкузене (1:1) лидер чемпионата Англии сразу захватил территориальное преимущество и в первые полчаса мог несколько раз открыть счет. Поначалу блестяще действовал вратарь немецкого клуба Янис Бласвих, но даже он не смог помочь своей команде на 36-й минуте, когда мяч удачно лег на ногу Эбечери Эзе, и нападающий «Арсенала» дальним ударом забил свой первый гол в Лиге чемпионов. Во втором тайме хозяева продолжали контролировать ход событий, и Деклан Райс, направив мяч точно в правый от себя нижний угол, наказал гостей за неосмотрительность после неудачной попытки выйти из обороны.

Тем временем на юге английской столицы «Челси» безуспешно пытался спасти противостояние с ПСЖ, которому уступил в Париже — 2:5. В первом тайме одним из лучших на поле был российский голкипер гостей Матвей Сафонов. Он не только сделал три сэйва, но еще и стал автором голевого паса, выполнив на 6-й минуте со штрафного идеальную передачу на Хвичу Кварацхелию, который разобрался с центральным защитником «Челси» Мамаду Сарром и вратарем Робертом Санчесом.

А на 14-й минуте судьба путевки в четвертьфинал из этой пары решилась окончательно. Приняв передачу Ашрафа Хакими, из-за пределов штрафной выстрелил Брадли Баркола, повергший в уныние трибуны стадиона Stamford Bridge за исключением тех секторов, которые занимали болельщики гостей. Третий гол ПСЖ в ходе быстрой контратаки на 62-й минуте с участием Кварацхелии забил Сенни Меюлу. Таким образом, чемпион Франции взял эффектный реванш за неожиданное поражение от «Челси» в финале клубного чемпионата мира со счетом 0:3.

Быстро потеряла последние намеки на интригу и ответная встреча «Манчестер Сити» с «Реалом», который дома переиграл английского гранда — 3:0. Там на 20-й минуте капитан хозяев Бернарду Силва локтем на линии ворот отразил удар Винисиуса, получив наказание в виде красной карточки и пенальти, реализованного мадридским бразильцем. Перед перерывом главный бомбардир «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн сравнял счет, но на итоговый триумф «Реала» это никак не повлияло. Более того, перед самым финальным свистком настойчивый Винисус оформил дубль. В итоге — 1:2.

ПСЖ в четвертьфинале встретится с «Галатасараем» или «Ливерпулем» (в первом матче турецкий клуб дома взял верх с минимальным счетом), а «Реал» почти наверняка теперь сыграет с «Баварией», которая в прошлый вторник на выезде разгромила «Аталанту» — 6:1.

Евгений Федяков