Кабулов: Россия готова быть посредником между Пакистаном и Афганистаном

Москва выражает обеспокоенность эскалацией напряженности между Исламабадом и Кабулом и готова предложить посреднические услуги. Об этом заявил спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов.

«Мы стараемся найти компромиссную развязку, которая бы позволила прекратить боестолкновения и перейти к дипломатии. Россия будет готова рассмотреть такую возможность, если обе стороны одновременно обратятся к ней с просьбой о посредничестве. Пока такого нет, поэтому мы и не собираемся себя навязывать»,— сказал дипломат в интервью «Известиям».

Господин Кабулов добавил, что риски перерастания текущих столкновений в полномасштабную войну сохраняются, хотя и маловероятны. Россия, по его словам, заинтересована в скорейшем прекращении взаимных ударов.