В Max опровергли сообщения о доступе «Мобильного криминалиста» к данным мессенджера

Центр безопасности Max заявил, что программное обеспечение «Мобильный криминалист» не имеет доступа к данным пользователей. Ранее разработчики программы сообщили о возможности извлечения и анализа данных мессенджера.

Так в организации прокомментировали сообщения о возможности извлечения данных из мессенджера при помощи программного обеспечения «Мобильный криминалист».

«Комплекс “Мобильный криминалист” не имеет доступа к инфраструктуре Мах. МКО “Система” не связана с сервисами Мах, а разработчики программы не имеют доступа к данным пользователей»,— заявили в Центре безопасности (цитата по ТАСС).

Сегодня представители программного комплекса для цифровой криминалистики «Мобильный криминалист», разрабатываемого компанией «МКО Система», заявили, что их программное обеспечение «МК Эксперт» может извлекать и анализировать данные мессенджера Max.

Эти сведения включают информацию об учетной записи и контактах (включая телефонную книгу, контакты внутри приложения и ботов), а также приватные и групповые чаты, каналы и диалоги с ботами, звонки, черновики сообщений и вложения.