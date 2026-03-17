В Свердловской области продлили режим неблагоприятных метеоусловий
В Свердловской области предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях (НМУ) для рассеивания загрязняющих веществ в воздухе продлили на два дня. НМУ ожидаются до 20:00 18 марта, сообщает Уральский гидрометцентр.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В это время выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.
Предыдущее предупреждение о смоге действовало до вечера 16 марта. Ранее «Ъ-Урал» писал, что наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, преимущественно с плюсовыми температурами.