В Свердловской области почти всю неделю ожидаются плюсовые температуры

Наступившая неделя в Свердловской области ожидается теплой, преимущественно с плюсовыми температурами. По данным Telegram-канала «Погода в Екатеринбурге», регион окажется под влиянием антициклона, который принесет с собой умеренно теплую воздушную массу с запада. В ночные часы ожидаются значения, близкие к нулю.

«В плане наблюдений за погодой это достаточно скучный период. Остается наблюдать за деградацией снежного покрова и следить за суточными рекордами максимальной температуры»,— сказано в сообщении.

В Екатеринбурге в понедельник днем, 16 марта, температура достигнет +10°..+12°, без осадков с переменной облачностью, ветер юго-западный, западный, 1-4 м/с. При этом сегодня может случиться температурный рекорд: самым высоким показателем этого дня было +9,2° в 2013 году. В ближайшие три дня, с 17 по 19 марта, температуры установятся на отметках +1° ночью и +11° днем. В пятницу ночью +2°, днем +11°, в субботу — ночью +1°, днем +7°, в воскресенье — ночью -1°, днем +6°.

Ирина Пичурина