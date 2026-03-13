Синоптики предупредили о смоге в Свердловской области на выходных

Свердловскую область на три дня накроет смог. Как сообщили в Уральском гидрометцентре, с 20:00 14 марта до 20:00 16 марта на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе.

В этот период выбросы от промышленных предприятий и транспорта будут накапливаться у земли, формируя смог.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что весна с преобладанием значительных дневных оттепелей и околонулевых температур по ночам началась в Свердловской области.

Полина Бабинцева