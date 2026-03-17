Жителей Владивостока призвали реже выходить на улицу из-за смога от пожаров

Власти Владивостока рекомендовали жителям меньше проводить времени на улице и не открывать окна из-за смога от пожаров. Задымление воздуха может спровоцировать ухудшение здоровья, предупредил региональный Минздрав.

«В первую очередь страдают органы дыхания, сердечно-сосудистая система и глаза. Возможны головная боль, слабость и тошнота»,— указано в сообщении Минздрава. Ведомство призвало жителей чаще проводить влажную уборку, использовать очистители воздуха, пить больше воды, промывать нос и горло после возвращения домой и отказаться от курения и алкоголя.

Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщило о повышении уровня пожароопасности в регионе. В некоторых районах наблюдаются палы сухой растительности. «Дым от них распространяется на значительные расстояния и накрывает многие населенные пункты. Сегодня дымовая пелена наблюдается и во Владивостоке, местами ощущается запах гари»,— добавили в ведомстве.