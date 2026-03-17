Власти Ирана изъяли сотни терминалов Starlink по всей стране

В различных частях Ирана изъяли сотни терминалов Starlink, сообщило министерство разведки республики. Как утверждает ведомство, в Иран оборудование ввезли США и Израиль.

«Использование незаконных систем Starlink является преступлением, и в военное время это влечет за собой самые суровые меры наказания»,— заявили в министерстве (цитата по Tasnim). Власти продолжат проводить операции по обнаружению остальных систем Starlink, добавили в ведомстве.

The New York Times писала, что в Иране находится около 50 тыс. терминалов Starlink. Активисты начали тайно ввозить их в Иран в 2022 году для обхода блокировок интернета в стране. В 2025 году в Иране приняли закон, запрещающий использование Starlink. В феврале США впервые напрямую передали жителям Ирана около 6 тыс. терминалов, сообщала The Wall Street Journal.

По данным международной службы мониторинга интернета NetBlocks на 17 марта, в Иране 18-й день подряд продолжаются ограничения интернета.