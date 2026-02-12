WSJ: США переправили в Иран тысячи терминалов Starlink

Власти США провели тайную операцию по переправке в Иран тысяч спутниковых терминалов Starlink. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей администрации президента Дональда Трампа. По их словам, целью операции было обеспечение местных диссидентов доступом в интернет в обход введенных властями Ирана ограничений.

По данным газеты, в Иран было ввезено примерно 6 тыс. терминалов. Это стало первым случаем того, как США прямо занимались ввозом оборудования Starlink в Иран. В общей сложности, утверждают источники газеты, Государственным департаментом США было закуплено 7 тыс. терминалов. Для этого представители администрации перенаправили часть средств, ранее предназначавшихся для поддержки других проектов в Иране. Сообщается, что президент Дональд Трамп был в курсе происходящего.

Тегеран, напоминают эксперты, неоднократно, но бездоказательно обвинял США в том, что они играли важную роль в организации протестов в стране. Вашингтон, в свою очередь, отвергал любую свою связь с протестами.

Владение терминалами Starlink в Иране строго запрещено и грозит многолетним тюремным сроком. Тем не менее, по данным иранских активистов, десятки тысяч граждан страны имеют такие терминалы, что позволяет им обходить блокировки интернета.

Виктор Буй