Госдума одобрила законопроект об уведомлении через «Госуслуги» об оформлении кредита

Госдума одобрила в первом чтении законопроект, обязывающий банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять граждан о подписании кредитного договора на «Госуслугах». Об этом свидетельствует статус документа в думской системе документооборота.

Согласно инициативе, банки и МФО будут передавать сведения о займе в бюро кредитных историй, которое направит уведомление гражданину через «Госуслуги» при наличии подтвержденной учетной записи. Если на договор распространяется действие «периода охлаждения», то кредитные и микрофинансовые организации также будут обязаны информировать о праве отказаться от кредита в установленные сроки и указывать контактные данные кредитора. Для граждан информирование будет бесплатным.

Законопроект внесли в Госдуму 13 ноября. Как отметил соавтор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев, нововведения должны дополнить меры по противодействию кредитному мошенничеству. Кроме того, это позволит проводить проверку и блокировать фиктивные заявки, которые злоумышленники подают в банки и МФО, до перечисления денежных средств.

В сентябре 2025 года ЦБ ввел обязательный «период охлаждения» по потребительским кредитам и займам. Это время между подписанием договора о займе и зачислением денег на счет заемщика. Кредиты и займы от 50 тыс. до 200 тыс. руб. теперь доступны через четыре часа после подписания договора, на сумму более 200 тыс. руб. — через 48 часов. 1 марта 2025 года вступил в силу закон, по которому граждане России могут установить запрет на оформление потребительских кредитов и займов. К концу февраля 2026-го такой запрет установили 22 млн россиян.