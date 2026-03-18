Деревня сменила партнера

Подконтрольная Александру Клячину KR Properties отказалась от участия в проекте по строительству жилья в подмосковной деревне Сабурово совместно с «Самолетом». Долю стоимостью 5–6 млрд руб. ее структуры передали инвестиционному фонду под управлением «Солид менеджмент» и малоизвестной компании. На реализацию проекта партнерам может потребоваться более 60 млрд руб.

Александр Клячин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Клячин

Структуры KR Properties вышли из двух совместных компаний с группой «Самолет», где ранее контролировали 50%, следует из СПАРК. Речь об ООО «Гледен инвест» и «Рейз девелопмент», которые 16 марта покинули уставный капитал ООО «СЗ "Самолет-Сабурово-1"» и ООО «СЗ "Самолет-Пятницкие кварталы"». В «Самолете» и KR Properties не ответили “Ъ”.

После изменения структуры собственников группа «Самолет» сохранила за собой по 50% в «СЗ "Самолет-Сабурово-1"» и «СЗ "Самолет-Пятницкие кварталы"». По 30% в компаниях перешли закрытому паевому инвестфонду (ЗПИФ) «Деметра капитал» под управлением АО «Солид менеджмент». По 20% получило ООО «Нат-контент» Максима Егорова. В «Солид менеджменте» не ответили на запрос “Ъ”, с «Нат-контент» связаться не удалось.

KR Properties входит в Gleden Invest Group Александра Клячина. В ее портфеле более 400 тыс. кв. м офисных площадей, 32 тыс. кв. м складов и более 12 тыс. гостиничных номеров. Forbes оценивал арендный доход группы в 2025 году в $510 млн.

ГК «Самолет» — крупнейший в России по объему текущего строительства девелопер жилья. Он возводит 4,71 млн кв. м, следует из данных «Наш.Дом.РФ». За весь 2025 год застройщик снизил продажи недвижимости на 4% год к году, до 272 млрд руб. Держателями крупных пакетов акций считаются наследники Михаила Кенина, Павел Голубков и Игорь Евтушевский. Ранее ГК «Самолет» столкнулась с финансовыми проблемами. Менеджмент группы обратился к правительству РФ с просьбой о господдержке в виде льготного кредита, однако власти отказались от прямых субсидий (см. “Ъ” от 19 февраля).

«СЗ "Самолет-Сабурово-1"» — проектная компания, созданная для застройки 57,7 га в деревне Сабурово в Красногорском районе Подмосковья. Здесь запланированы 465 тыс. кв. м жилья. «СЗ "Самолет-Пятницкие кварталы"» собеседники “Ъ” на рынке также связывают с этим проектом.

Аналитики «Метриума» оценивают долю KR Properties в совместном проекте с «Самолетом» в 5–6 млрд руб. В компании не исключают, что продолжение сотрудничества с застройщиком может рассматриваться как неоправданный риск. У «Самолета» наблюдается дисбаланс между объемом непроданных остатков и текущими темпами реализации, поясняет директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе. Это, по его словам, могло стимулировать партнера пересмотреть стратегию.

Замдиректора департамента инвестиций и земельных активов Ricci Алексей Дубейковский обращает внимание на негативную конъюнктуру рынка новостроек. Заемное финансирование дорогое, а спрос остается ограниченным. Это стимулирует инвесторов оптимизировать портфели, исключая капиталоемкие проекты. Сокращает свой банк и сам «Самолет». В марте он продал проект жилого квартала «Донские легенды» в Ростове-на-Дону структуре основателя группы «Сумма элементов» Георгия Плиева. В начале 2026 года застройщик вышел из проекта «Егорово парк» в Подмосковье, полностью передав его «Бруснике».

KR Properties в начале 2026 года реализовала бизнес-центр «Авиатор» на 10 тыс. кв. м на Ленинградском проспекте на севере Москвы Upside Development. Ранее структуры компании также вышли из проекта жилого комплекса рядом с бизнес-центром «Красная роза», бизнес-центра «Салют» и т. д.

Директор направления рынков капитала IBC Real Estate Николай Горюнов полагает, что «Самолет» будет управляющим партнером, а ЗПИФ «Деметра капитал» возьмет на себя финансирование. На завершение проекта, по мнению Алексея Дубейковского, понадобится 55–60 млрд руб., а выручка от его реализации составит 65–70 млрд руб. В «Метриуме» считают, что при расходах в 65–70 млрд руб. продажи составят 140 млрд руб.

Дарья Андрианова