Задержка в разлитии

В 2025 году выросли продажи только самых популярных водочных брендов
Несмотря на общее снижение спроса на водку в 2025 году, продажи топ-10 брендов увеличились на 6,6%, до 321,2 млн литров. Наибольший провал пришелся на марки, которые занимают в рейтинге места с 31-го по 50-е: их реализация снизилась на 13,5%. А продажи водочной продукции, находящейся еще ниже в списке, и сократились почти вдвое. Во многом это связано с политикой федеральных ритейлеров, которым выгоднее работать с крупными поставщиками: по этой причине региональные производители вынуждены уходить с рынка.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По итогам 2025 года топ-10 водочных брендов увеличили продажи на 6,6%, до 321,2 млн литров, следует из данных рейтинга A.List. Ведущие бренды продолжают наращивать свою долю на рынке, несмотря на общий спад спроса на такую продукцию. Согласно подсчетам A.List, реализация водки в прошлом году сократилась на 2%, до 773,4 млн литров. Сильный провал пришелся на бренды, занимающие места с 31-го по 50-е — на 13,5%, до 73 млн литров. Сегмент за пределами топ-500 фактически «схлопнулся»: спрос на эти марки обвалился почти на 46%, до 9,3 млн литров. Всего на данный момент в российской рознице присутствует чуть более 1,9 тыс. водочных брендов.
Топ-15 брендов по объему продаж алкоголя в 2025 году
|
Источник: A.list.
По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, в категории водки происходит консолидация: основной спрос перетекает к маркам, закрепленным на полках федерального ритейла. В водочном сегменте уже случился структурный сдвиг в сторону рынка «нескольких десятков» марок, убежден эксперт. Ключевым игроком на этом рынке становится крупный ритейл, который предпочитает работать только с теми производителями, которые могут обеспечить бесперебойные поставки и имеют свои логистические мощности, отмечает господин Московский. По мнению владельца калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павла Победкина, наличие в рознице нескольких тысяч водочных марок экономически неоправданно.
Из-за того, что водочный рынок сокращается последние несколько лет, торговым сетям приходится корректировать свою политику, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Соответственно, предложение для покупателей снижается, и наиболее популярные бренды закономерно продолжают расти, констатирует господин Гревцов. Укрупнение на рынке происходит в основном среди сильных брендов с грамотной сбытовой стратегией, считает президент Ladoga Вениамин Грабар.
При этом снижение продаж водочных марок происходит в основном за счет небольших региональных нишевых производителей, а также слабых марок в портфелях основных участников рынка, говорят в Московской алкогольной компании (МАК). К тому же потребитель все чаще отказывается от нишевых брендов в пользу федеральных в том числе за счет того, что крупные игроки могут гарантировать стабильное качество, добавляет директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк.
Сильнее всего в водочном сегменте пострадала продукция низшей ценовой категории — эконом и мейнстрим — из-за повышения минимальных розничных цен в прошлом году, отмечает господин Грабар. По его словам, аудитория эконома мигрировала в другие категории, как правило в настойки, в меньшей степени ушла в теневой сектор. Потребители брендов из категории мейнстрим отчасти перешли к премиальным брендам, осознав, что разница в цене не такая значительная, добавляет эксперт. По данным Алкогольной сибирской группы, в 2025 году доля сегмента суперпремиум в водке выросла с 1,4% до 1,6%, премиум — с 8,9% до 10,8%, мейнстрим — с 50,2% до 51,5%, а эконом-сегмент сократился с 39,5% до 36,1%.
Павел Победкин ожидает, что в 2026 году этот процесс продолжится: ассортимент водки будет сжиматься, количество брендов сократится вслед за потреблением. В МАК отмечают, что текущая рыночная конъюнктура, включающая в себя дорогие оборотные средства, увеличение ставок акциза и НДС, высокие входные барьеры ритейлера, ведет к сокращению участников водочного рынка.