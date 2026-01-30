Задержка в разлитии

Несмотря на общее снижение спроса на водку в 2025 году, продажи топ-10 брендов увеличились на 6,6%, до 321,2 млн литров. Наибольший провал пришелся на марки, которые занимают в рейтинге места с 31-го по 50-е: их реализация снизилась на 13,5%. А продажи водочной продукции, находящейся еще ниже в списке, и сократились почти вдвое. Во многом это связано с политикой федеральных ритейлеров, которым выгоднее работать с крупными поставщиками: по этой причине региональные производители вынуждены уходить с рынка.

По итогам 2025 года топ-10 водочных брендов увеличили продажи на 6,6%, до 321,2 млн литров, следует из данных рейтинга A.List. Ведущие бренды продолжают наращивать свою долю на рынке, несмотря на общий спад спроса на такую продукцию. Согласно подсчетам A.List, реализация водки в прошлом году сократилась на 2%, до 773,4 млн литров. Сильный провал пришелся на бренды, занимающие места с 31-го по 50-е — на 13,5%, до 73 млн литров. Сегмент за пределами топ-500 фактически «схлопнулся»: спрос на эти марки обвалился почти на 46%, до 9,3 млн литров. Всего на данный момент в российской рознице присутствует чуть более 1,9 тыс. водочных брендов.

Топ-15 брендов по объему продаж алкоголя в 2025 году Выйти из полноэкранного режима Бренд Производитель Объем продаж (млн л) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) «Тундра» «Татспиртпром» 46,7 -2,3 6 «Архангельская» Novabev Group 39,4 3,7 5,1 «Деревенька» ЛВЗ «Саранский» 38,1 9,8 4,9 «Финский лед» «Эльбрус Спиритс» 36,7 5,2 4,7 «Пять озер» Алкогольная сибирская группа 34,4 2,4 4,5 «Талка» Roust 33,2 8 4,3 «Царская» Ladoga 28,1 21,9 3,6 «Беленькая» Novabev Group 25,1 -1,9 3,2 «Белая березка» Алкогольная сибирская группа 21,8 12,4 2,8 Nemiroff ОПВЗ 17,7 12,3 2,3 «Хаски» Алкогольная сибирская группа 17,6 3,8 2,3 «Питейный дом» «Питейный дом» 14,1 34,4 1,8 «Русская валюта» «Татспиртпром» 13 -34,5 1,7 «Зеленая марка» Roust 12,7 -7,6 1,6 «Петровский регламент» Собственная торговая марта X5 11,3 14,6 1,5 Открыть в новом окне Источник: A.list.

По мнению президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, в категории водки происходит консолидация: основной спрос перетекает к маркам, закрепленным на полках федерального ритейла. В водочном сегменте уже случился структурный сдвиг в сторону рынка «нескольких десятков» марок, убежден эксперт. Ключевым игроком на этом рынке становится крупный ритейл, который предпочитает работать только с теми производителями, которые могут обеспечить бесперебойные поставки и имеют свои логистические мощности, отмечает господин Московский. По мнению владельца калужского ликероводочного завода «Кристалл» Павла Победкина, наличие в рознице нескольких тысяч водочных марок экономически неоправданно.

Из-за того, что водочный рынок сокращается последние несколько лет, торговым сетям приходится корректировать свою политику, говорит коммерческий директор Stellar Group Александр Гревцов. Соответственно, предложение для покупателей снижается, и наиболее популярные бренды закономерно продолжают расти, констатирует господин Гревцов. Укрупнение на рынке происходит в основном среди сильных брендов с грамотной сбытовой стратегией, считает президент Ladoga Вениамин Грабар.

При этом снижение продаж водочных марок происходит в основном за счет небольших региональных нишевых производителей, а также слабых марок в портфелях основных участников рынка, говорят в Московской алкогольной компании (МАК). К тому же потребитель все чаще отказывается от нишевых брендов в пользу федеральных в том числе за счет того, что крупные игроки могут гарантировать стабильное качество, добавляет директор по маркетингу «Татспиртпрома» Елена Слободанюк.

Сильнее всего в водочном сегменте пострадала продукция низшей ценовой категории — эконом и мейнстрим — из-за повышения минимальных розничных цен в прошлом году, отмечает господин Грабар. По его словам, аудитория эконома мигрировала в другие категории, как правило в настойки, в меньшей степени ушла в теневой сектор. Потребители брендов из категории мейнстрим отчасти перешли к премиальным брендам, осознав, что разница в цене не такая значительная, добавляет эксперт. По данным Алкогольной сибирской группы, в 2025 году доля сегмента суперпремиум в водке выросла с 1,4% до 1,6%, премиум — с 8,9% до 10,8%, мейнстрим — с 50,2% до 51,5%, а эконом-сегмент сократился с 39,5% до 36,1%.

Павел Победкин ожидает, что в 2026 году этот процесс продолжится: ассортимент водки будет сжиматься, количество брендов сократится вслед за потреблением. В МАК отмечают, что текущая рыночная конъюнктура, включающая в себя дорогие оборотные средства, увеличение ставок акциза и НДС, высокие входные барьеры ритейлера, ведет к сокращению участников водочного рынка.

