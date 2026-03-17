Макрон подтвердил готовность Франции обеспечить сопровождение в Ормузском проливе

Франция готова предпринять меры по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе, как только военные действия будут прекращены. Об этом заявил президент Эмманюэль Макрон, подчеркнув, что речь не идет об участии в операциях по разблокированию пролива. На обеспечение сопровождения судов Франция пойдет лишь в том случае, если военные действия в регионе прекратятся, пояснил глава государства.

«Мы не являемся стороной конфликта, и поэтому Франция никогда не примет участия в операциях по открытию или освобождению Ормузского пролива в нынешних условиях»,— сказал Эмманюэль Макрон (цитата по Reuters).

Французский лидер отметил, что Франция продолжает работу по подготовке коалиции, которая могла бы обеспечить свободу судоходства после окончания военных действий.

14 марта Дональд Трамп призвал союзников направить военные корабли в Ормузский пролив для обеспечения безопасности судоходства. Греция отказалась расширять военно-морское присутствие в Ормузском проливе. Аналогично на идею господина Трампа отреагировали и другие члены Евросоюза. Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила в интервью Reuters, что ЕС не намерен расширять военно-морскую миссию блока Aspides, развернутую для защиты коммерческих судов от нападений хуситов, на Ормузский пролив.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран ответил ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики блокировали передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов.

Анастасия Домбицкая