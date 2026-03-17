Глава СПЧ заявил о преждевременности введения оценок за поведение в школах

Глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что введение в школе оценок за поведение преждевременно. По его словам, они не выполняют свою основную задачу — защиту учителей. Такую оценку господин Фадеев озвучил на заседании рабочей группы СПЧ по вопросам образования, передает корреспондент «Ъ».

Глава СПЧ на собрании поделился впечатлениями от визита в две школы Ленинградской области, участвующих в эксперименте по выставлению оценок за поведение.

«Неоднозначное впечатление. Похоже, некоторые учителя и директора увлеклись выставлением оценок за поведение школьникам»,— рассказал глава СПЧ. Он также отметил, что введение оценок приводит к росту нагрузки на учителей.

При этом задача, ради которой планируется введение оценок за поведение, остается нерешенной, заявил господин Фадеев. Он напомнил, что меру вводили для защиты учителей. Однако мера не работает, поскольку не определены последствия получения плохих оценок учащимися — выгнать их на практике нельзя, отметил Валерий Фадеев.

Поэтому надобность введения с 1 сентября оценок «не очевидна», поскольку «не решена задача, которую поставил президент», заявил глава СПЧ. «Сегодняшняя технология организационная не защищает учителя»,— подчеркнул он.

В эксперименте по введению оценок за поведение принимают участие 89 школ в семи регионах России. Каждая из школ выбрала один из трех вариантов оценивания: «зачет — незачет», трехбалльную и пятибалльную шкалы. По итогам эксперимента должны выбрать одну модель и ввести ее во всех школах с 1 сентября 2026 года. Заявлялось, что в школах–участницах нововведение не вызвало негативной реакции со стороны родителей и учеников.