Курский завод «Мираторга» подал иск к уфимскому предприятию на 64 млн рублей

Арбитражный суд Курской области зарегистрировал иск местного ООО «Гепаринус» (совместный проект АПХ «Мираторг» и липецкой структуры нидерландской Van Hessen, запущенный в 2023 году) к уфимскому ООО «Гепарус». Сумма требований составляет 63,8 млн руб. Информация об этом появилась в картотеке арбитражных дел.

Суть иска не раскрывается. Согласно Rusprofile, поводом для инициирования судебного разбирательства стало нарушение обязательств по поставке продукции. Заявление приняли к производству. Судебное заседание состоится 5 мая.

По данным Rusprofile, ООО «Гепаринус» зарегистрировано в селе Черницыно Октябрьского района Курской области в декабре 2020 года. Основной вид деятельности — производство субпродуктов, непригодных для употребления в пищу. Уставный капитал составляет 60 млн руб. Гендиректором является Александр Неведомский. В 2024 году завод выручил 76 млн руб., убыток составил 171 млн руб. ООО «Гепарус» зарегистрировано в Уфе в сентябре 2024 года для оптовой торговли химическими продуктами. Уставный капитал составляет 3 млн руб. Генеральным директором с сентября 2024 года является Илюза Идельбаева. В то же время она стала руководителем московского ООО «Чжунго» (торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности), 100% долей которого принадлежат Гао Синю (по данным «СПАРК-Интерфакс», он является гражданином Китая). Единственным учредителем ООО «Гепарус» является Цю Цзюньцзе (тоже гражданин Китая). В 2024 году компания получила выручку в размере 11 млн руб., чистую прибыль — 747 тыс. руб.

В октябре 2025-го стало известно, что с начала года ООО «Гепаринус» поставило в Китай 22 т гепарина. До начала 2026-го предприятие планировало отгрузить еще 14 т продукции.

Строительство завода гепарина в Октябрьском районе Курской области началось во втором квартале 2021 года. Первоначальная стоимость проекта оценивалась в размере 1,4 млрд руб., однако к моменту завершения работ она выросла до 1,6 млрд руб. В 2023 году в «Мираторге» отмечали, что при выходе предприятия на полную мощность региональный бюджет будет ежегодно получать 268 млн руб. налогов.

