«Мираторг» наращивает экспорт гепарина в Китай с завода в Курской области

С начала 2025 года курское ООО «Гепаринус» (совместный проект АПХ «Мираторг» и липецкой структуры нидерландской Van Hessen, запущенный в 2023 году) поставило в Китай 22 т гепарина. До конца года планируется отгрузка еще 14 т продукции. Об этом сообщили в пресс-службе «Мираторга».

В АПХ добавили, что сейчас мощности предприятия позволяют выпускать 70 т начальной формы фармацевтического гепарина и 8 тыс. т кормового гидролизованного белка ежегодно. «Дальнейшее развитие предусматривает увеличение поставок и разработку новых продуктов на основе свиной мукозы»,— рассказали в «Мираторге».

Строительство завода гепарина началось в Октябрьском районе Курской области во втором квартале 2021 года. Изначально стоимость проекта оценивалась в 1,42 млрд руб., к завершению его реализации она выросла до 1,6 млрд руб. В 2023 году в «Мираторге» сообщали, что при выводе предприятия на полную мощность бюджет региона получит 268 млн руб. налогов.

Алина Морозова