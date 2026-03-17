Власти направили в Новосибирскую область рабочую группу из-за болезни скота

Рабочая группа под руководством главы Россельхознадзора Сергея Данкверта направлена в Новосибирскую область для анализа ситуации со вспышкой заболеваний у крупного рогатого скота. В состав делегации вошли представители Минсельхоза, инициатором проверки выступил вице-премьер Дмитрий Патрушев.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Во время поездки, указано на сайте правительства, рабочая группа проанализирует меры по «обеспечению ветеринарного благополучия» скота в Новосибирской области. Сейчас Россельхознадзор следит за профилактической работой с поголовьем животных и пресечением их перевозки без сопроводительных документов.

Поводом для внимания властей стали сообщения о вспышках бешенства и пастереллеза у крупного рогатого скота в Новосибирской области. В регионе введен режим ЧС. Следственный комитет начал проверку действий областного минсельхоза и массовых жалоб фермеров на изъятие скота. При этом в областном центре ветеринарно-санитарного обеспечения возложили ответственность за эпидемию на самих фермеров. По словам начальника центра Юрия Шмидта, речь идет о некорректном ведении личного подсобного хозяйства.