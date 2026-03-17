В Ярославле завершили работу ночные автобусы

В Ярославле завершили работу 11 ночных автобусных маршрутов. Как пояснили в областном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, они были организованы на период работы ледового катка на Советской площади, демонтаж которого начался 16 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Стартранс в Ярославской области Фото: Стартранс в Ярославской области

Ночные автобусы из центра в районы впервые запустили 26 декабря 2025 года. Они ходили с 22:00 до 3:00 в ночь с пятницы на субботу, а также с субботы на воскресенье. Маршруты обслуживало ООО «Стартранс». Последний рейс был выполнен 14 марта.

Алла Чижова