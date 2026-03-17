Как встречались Дональд Трамп и Си Цзиньпин

Президент США Дональд Трамп провел четыре встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, три из них — в свой первый срок на посту.

Первый саммит состоялся 6–7 апреля 2017 года в поместье Дональда Трампа Мар-а-Лаго в Палм-Бич (штат Флорида). Стороны обсудили торговлю (приняли «план 100 дней» по устранению торгового дисбаланса) и Северную Корею (Трамп заверил, что не стремится к смене режима в Пхеньяне). Президент США угостил коллегу стейком и камбалой и принял приглашение посетить КНР.

8–10 ноября 2017 года Дональд Трамп посетил Китай с государственным визитом. Это была первая поездка действующего президента США в КНР с 1998 года. Стороны подписали контракты на $253 млрд (с участием Boeing и Китайской корпорации аэрокосмической науки и технологии, General Electric, Qualcomm), вновь обсудили ракетно-ядерную программу КНДР. Си Цзиньпин назвал визит «историческим», а Трамп отношения двух стран — «действительно хорошими».

Третья встреча — 28–29 июня 2019 года в японской Осаке на полях саммита G20 — прошла в разгар торговой войны. К тому моменту Трамп уже ввел пошлины на импорт китайских товаров объемом $34 млрд в год и с мая поднял пошлины на китайскую продукцию объемом $200 млрд. Пекин принял зеркальные меры. По итогам встречи, длившейся около часа, Трамп заявил о готовности заключить торговую сделку с Китаем, если «она будет честной».

В четвертый раз лидеры встретились 30 октября 2025 года в Пусане (Южная Корея) на полях саммита АТЭС. Переговоры прошли на фоне обострения торгового конфликта. Трамп объявил о возобновлении поставок сои из КНР, снижении пошлины на китайскую продукцию с 57% до 47% и отменил планируемое введение дополнительных пошлин. Китай снял ограничения на экспорт редкоземельных металлов.