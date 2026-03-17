Израиль и США атаковали Иран. День восемнадцатый
Онлайн-трансляция: события, заявления, реакция
Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ангарам с истребителями США на авиабазах «Аль-Дафра» в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о контактах с со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее об этом со ссылкой на источник писало издание Axios. В столице Ирака Багдаде беспилотник нанес удар по зданию гостиницы Al-Rasheed. Она расположена в «зеленой зоне» города, где находятся госучреждения Ирака и посольства других стран. Как развивались события в зоне ближневосточного конфликта — в трансляции «Ъ».
12:40. Иранские СМИ опубликовали рукописную записку, автором которой, как утверждается является секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Лариджани.
12:35. По меньшей мере четыре человека пострадали после ударов США и Израиля по провинции Хамадан в Иране. Были атакованы два склада и ангар, сообщил замгубернатора региона.
12:33. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью New York Post: «Я очень хочу, чтобы Америка верила нам, потому что мы их партнеры. Даже в ситуации, когда нужно было помочь на Ближнем Востоке, мы сразу отреагировали на запрос. Это и есть проявление союзничества».
12:27. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил об убийстве секретаря Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.
12:22. 108 исторических памятников повреждены в Иране из-за атак США и Израиля, из них 60 — в Тегеране, сообщило иранское министерство культуры.
12:21. Российские торговые сети не ожидают дефицита фисташек, перца и других продуктов, традиционно поставляемых из Ирана. Крупные ретейлеры работают работают с поставщиками из других стран и готовы оперативно перераспределять объемы импорта в случае необходимости, заявили эксперты, опрошенные ТАСС.
12:05. Минздрав Кувейта заявил о ранении двух медиков скорой помощи при падении обломков беспилотника на здания центра неотложной помощи.
12:04. Сухогруз Jia Xiang Da под флагом Панамы, принадлежащий компании Jia Xiang Da Shipping Co Ltd в Гонконге, вошел в Персидский залив после того, как прошел Ормузский пролив, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные сервисов по отслеживанию судов.
12:02. Страны Персидского залива считают, что предметом соглашения должна стать не только ядерная, но и ракетная программа Ирана, заявил дипломатический советник президента ОАЭ Анвар Гаргаш.
12:00. Армия Израиля заявила об убийстве командира иранского военизированного формирования «Басидж» Голамрезы Сулеймани в ходе точечного удара по Тегерану.
11:50. Системы ПВО работают на западе Тегерана, сообщил иранский телеканал SNN.
11:39. Цепочка поставок полупроводников в Азии сталкивается с возможными рисками дефицита гелия, который может возникнуть из-за войны на Ближнем Востоке и вызванными ей перебоями в поставках газа из Катара, следует из отчета Fitch Ratings.
11:36. Акции китайских компаний снижались сегодня, поскольку рынки опасаются рисковать в условиях геополитического кризиса, сообщает Reuters.
11:30. Спикер парламента Ирана заявил, что США не будут влиять на послевоенный порядок на Ближнем Востоке.
11:29. Правительство Шри-Ланки распорядилось с 18 марта перевести страну на четырехдневную рабочую неделю для экономии топлива из-за войны на Ближнем Востоке, сообщает издание The Island.
Последствия обстрела израильского города Нагария
Фото: Ariel Schalit / AP
11:11. Министр нефти Ирака заявил, что Багдад ведет переговоры с Тегераном о возможности прохода некоторых танкеров через Ормузский пролив.
10:58. Иран ударил ракетами по нескольким целям в Иерусалиме. Их удалось сбить в нескольких метрах от офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, сообщил иранский телеканал SNN.
10:57. Иранские власти возобновили массовые аресты граждан, заподозренных в нелояльности режиму. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Иране и на группы активистов за его пределами.
10:55. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан считает, что США и Иран пока не готовы к возобновлению переговоров. Однако Иран открыт для контактов по закулисным каналам, заявил он в беседе с Associated Press.
Беженцы из Бейрута, покинувшие дома из-за ударов Израиля
Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters
10:54. Комитет по энергетике Ирана заявил, что перебоев в экспорте иранской нефти не возникло после обстрела острова Харк армией США.
10:53. Министр обороны Южной Кореи заявил, что отправка кораблей в Ормузский пролив требует одобрения парламента.
10:52. В парламенте Ирана пригрозили «унизить всех», кто попытается захватить остров Харк, где расположены нефтехранилища.
10:50. В порту Эль-Фуджайра в ОАЭ приостановлена погрузка нефти, сообщает Bloomberg.
Последствия обстрела Тегерана
Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters
10:26. Корабль ВМС Ирана IRIS Lavan продолжает стоянку в порту Кочине на юге Индии, около 100 членов экипажа вылетели на родину коммерческим авиарейсом, сообщает NEWS18.
10:23. Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил Associated Press, что его страна не поддастся на провокации и не вступит в войну на Ближнем Востоке.
10:17. Военное сопровождение судов в Ормузском проливе не обеспечит их безопасность, считает глава Международной морской организации (ММО) Арсенио Домингес.
Дым поднимается над южным Ливаном после удара Израиля
Фото: Shir Torem / Reuters
9:55. Президент США Дональд Трамп: «Я хочу войн меньше, чем почти кто-либо другой».
8:53. В Абу-Даби в результате падения обломков перехваченной ракеты погиб гражданин Пакистана, сообщило правительственное информационное бюро. Инцидент произошел в районе Бани Яс города Абу-Даби «после перехвата баллистической ракеты средствами ПВО», указано в сообщении.
8:16. Сопровождение коммерческих судов в Ормузском проливе силами военно-морского флота какой-либо страны не гарантирует безопасность экипажей и груза. Такое мнение высказал Financial Times генеральный секретарь Международной морской организации ООН Арсенио Домингес.
7:58. Американские военные чиновники предоставили президенту США Дональду Трампу сценарии завершения военного конфликта с Ираном, сообщает телеканал NBC News со ссылкой на источники.
7:53. Власти Узбекистана отправили в Иран груз с продуктами питания, лекарствами и медицинскими изделиями. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел страны.
7:49. В Оманском заливе недалеко от побережья ОАЭ неизвестный снаряд попал в стоявший на якоре танкер. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).
7:37. Федерация футбола Ирана ведет переговоры с FIFA о переносе матчей своей национальной сборной на предстоящем Чемпионате мира по футболу из США в Мексику. Об этом сообщило AFP со ссылкой на посольство Ирана в Мексике.
7:33. Как минимум четыре человека погибли, двое пострадали при ракетном ударе по дому в центре столицы Ирака Багдаде. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источники в иракской службе безопасности. По словам собеседников агентства, двое из погибших — иранские советники.
7:23. Президент США Дональд Трамп заявил, что нападение на Иран предотвратило Третью мировую войну. По его словам, без ударов США Тегеран в течение месяца получил бы ядерное оружие и применил его против Израиля и других стран Ближнего Востока.
7:16. Президент США Дональд Трамп перед началом военной операции против Ирана был предупрежден о том, что нападение спровоцирует ответные удары по территориям союзников в Персидском заливе, а также вынудит Тегеран блокировать Ормузский пролив. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники, знакомые с довоенными отчетами американской разведки.
6:35. Количество американских военнослужащих, получивших ранения за время войны против Ирана, достигло 200. Около 180 из них уже вернулись к исполнению служебных обязанностей. У десяти человек травмы носят серьезный характер.
5:06. Президент Финляндии Александр Стубб выразил обеспокоенность тем, что военная эскалация на Ближнем Востоке смещает фокус администрации США с посреднических усилий по Украине.
3:58. ОАЭ временно ввели полный запрет на полеты в своем воздушном пространстве, сообщает агентство WAM со ссылкой на Главное управление гражданской авиации.
3:39. Президент США Дональд Трамп получает от разведки «очень отрезвляющие брифинги» о состоянии политического режима в Иране, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.
2:58. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что переброска военных судов в Ормузский пролив по призыву президента США будет означать фактическое вступление в конфликт с Ираном.
2:17. В столице Ирака Багдаде беспилотник нанес удар по зданию гостиницы Al-Rasheed.
1:33. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи опроверг информацию о контактах с со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Ранее об этом со ссылкой на источник писало издание Axios.
0:59. Иран пригрозил США превращением нефтегазовых объектов «в горы пепла», если американские ВС ударят по объектам иранского острова Харк в Персидском заливе, сообщил представитель иранского Генштаба ВС Абольфазль Шекарчи.
0:04. Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении ударов по ангарам с истребителями США на авиабазах «Аль-Дафра» в ОАЭ и Шейх-Иса в Бахрейне.