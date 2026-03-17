Военный суд в Ростове приступил к слушанию дела о хищениях на ООО «10-ГПЗ»

Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении руководителей предприятия Романа Волкова и Людмилы Кулешовой, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова и бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина. Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Ростов» из зала суда.

Согласно материалам дела, в 2020–2024 годах с ООО «10-ГПЗ» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках гособоронзаказа. По версии следствия, обвиняемые завышали стоимость продукции и вносили в документы о поставках ложные сведения. В результате ущерб был причинен государству и 16 предприятиям промышленности. Размер ущерба превышает 1 млрд руб

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

