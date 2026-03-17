Защита обжаловала изъятие имущества бывшего судьи Момотова

В Мосгорсуд поступила апелляционная жалоба на решение об изъятии имущества у бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и его делового партнера, владельца сети отелей Marton Андрея Марченко. Об этом сообщил Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

14 октября 2025 года Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у Виктора Момотова и Андрея Марченко 95 объектов собственности стоимостью 9 млрд руб., в том числе сеть отелей Marton. По версии Генпрокуратуры, судья фактически выступал бенефициаром отельного бизнеса.

Виктор Момотов отрицал участие в отельном бизнесе. Андрей Марченко и его сын Иван находятся под стражей по делу об особо крупном мошенничестве. По данным Генпрокуратуры, владелец Marton при помощи Виктора Момотова незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

