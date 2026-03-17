Европа приближается к моменту, когда ей необходимо будет «открыть каналы политического диалога с Россией». Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, выступая в британском аналитическом центре Чатем-Хаус (признан нежелательным в РФ).

Фото: Francis Mascarenhas / Reuters

«Я действительно думаю, что мы приближаемся к моменту, когда необходимо будет открыть каналы политического диалога с Россией, но это должно быть скоординировано с европейскими союзниками и друзьями, а не в одиночку»,— сказал президент, отвечая на вопрос о начале диалога с Россией.

В качестве антипримера господин Стубб привел подходы премьер-министров Словакии и Венгрии Роберта Фицо и Виктора Орбана, которые, по его мнению, действовали не в координации с европейскими союзниками.

Bloomberg писало, что в начале февраля Москву посетил дипломатический советник президента Франции Эмманюэль Бонн для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым. По информации агентства, он пытался убедить российские власти в том, что Европа должна участвовать в процессе урегулирования российско-украинского конфликта. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что Россия не услышала от Франции «позитивных сигналов».

Анастасия Домбицкая